RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5665566656675668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:тому нехай буде 6 міс


Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:57

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:тому нехай буде 6 міс


Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?

Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7056
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:12

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:тому нехай буде 6 міс


Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?

Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує

Який навар планується?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24656
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21

Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7056
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:24

  Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 52
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5665566656675668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Google Adsense [Bot], makor06, ramaz, sens, slasva і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3087, 3088, 3089
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30886 3814063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 17:29
clientage
Банк Глобус 1 ... 340, 341, 342
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3415 466999
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 17:21
bub-har
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 563, 564, 565
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5649 1362232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 17:14
cdj2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.