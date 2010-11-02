Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:54
Re: Альфа-Банк
Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?
+50грн !
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:57
Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:12
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21
Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:24
кто и когда обещал?
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