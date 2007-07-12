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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:12
Ukrainian написав: greenozon написав: Ukrainian написав:
тому нехай буде 6 міс
Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?
Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує
Який навар планується?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21
Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:24
Ukrainian написав:
...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33
ramaz написав: Ukrainian написав:
...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?
Видимо, при введении данного налога.)
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40
Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:48
Квесторе_поверніться написав: Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?
5-6$к в один банк на одного фізика
Але зараз більшу частину з банків забираю
Ризик/дохід наразі мене не влаштовує.
Звиняйте... Але зараз поки так
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:50
Бекас написав:
поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо
Пользуюсь, вполне неплохо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:53
Faceless написав: Бекас написав:
поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо
Пользуюсь, вполне неплохо
В чому цімес?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:55
Ukrainian написав: Квесторе_поверніться написав: Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?
5-6$к в один банк на одного фізика
Але зараз більшу частину з банків забираю
Ризик/дохід наразі мене не влаштовує.
Звиняйте... Але зараз поки так
Для чого сюди нести 6 коли в Мій банк можна 60. Не агітую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:59
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав: Бекас написав:
поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо
Пользуюсь, вполне неплохо
В чому цімес?
Цимес чого? Медстраховки? Зручна річ, взагалі то.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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