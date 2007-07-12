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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5666566756685669>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:12

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:тому нехай буде 6 міс


Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?

Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує

Який навар планується?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21

Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:24

  Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33

  ramaz написав:
  Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?

Видимо, при введении данного налога.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40

  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком

З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком

З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?

5-6$к в один банк на одного фізика
Але зараз більшу частину з банків забираю
Ризик/дохід наразі мене не влаштовує.
Звиняйте... Але зараз поки так
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:50

  Бекас написав:поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо

Пользуюсь, вполне неплохо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:53

  Faceless написав:
  Бекас написав:поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо

Пользуюсь, вполне неплохо

В чому цімес?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:55

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
2.75% "грязними" мінус податок "хунти" та військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
Навар чистими аж 11 доларів 6 центів на кожній тисячі за півроку
ПС Податок ми їм на виборах пригадаємо разом з дельта банком

З хунтою не погоджуюсь.
І більше Фонду по 40 занесете?
Чи який Ваш курс?

5-6$к в один банк на одного фізика
Але зараз більшу частину з банків забираю
Ризик/дохід наразі мене не влаштовує.
Звиняйте... Але зараз поки так

Для чого сюди нести 6 коли в Мій банк можна 60. Не агітую.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
  Бекас написав:поступило предложение(смс) оформить мед.страховку в отделении альфа-банка
приходилось ли кому-то сталкиваться с этим и какие отзывы?
спасибо

Пользуюсь, вполне неплохо

В чому цімес?

Цимес чого? Медстраховки? Зручна річ, взагалі то.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 5666566756685669>
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Квесторе_поверніться

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