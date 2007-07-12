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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:04
Квесторе_поверніться
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Не рекомендує
Ощадбанк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07
Там ганяли гривню по рахунках...незрозуміли економічну доцільність цього процесу.
А тут готівка на депо...все просто як двері.
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:20
Не розумію економічну доцільність (готівки в ощаді)
Якщо
Ще раз звиняйте але не моє.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:36
Взагалі то тут не доцільність медичних страховок обговорюють.
Та й питання дивне насправді. За невелику ціну медстраховки ви фактично забуваєте про державні медустанови з їх багатогодинними чергами і відсутністю обладнання, обслуговуєтесь у приватних або повністю за рахунок страховки або зі значною знижкою, отримуєте всі призначені препарати у тій аптеі, де зручно, знову ж таки або цілком за разунок страховки, або зі значною знижкою, взагалі не паритеся з оформленням лікарняних, а забираєте готовий. З'являється додатковий стимул слідкувати за здоров'ям (за страховку ж сплачено, то треба користуватися).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:38
і яка ціна питання?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:58
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