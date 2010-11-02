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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5666566756685669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:03

Faceless, так, медстрахівки. В чому зручність?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:04

Квесторе_поверніться

IMPRINTER
Не рекомендує
Ощадбанк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07

  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться

IMPRINTER
Не рекомендує
Ощадбанк

Там ганяли гривню по рахунках...незрозуміли економічну доцільність цього процесу.
А тут готівка на депо...все просто як двері.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться

IMPRINTER
Не рекомендує
Ощадбанк

Там ганяли гривню по рахунках...незрозуміли економічну доцільність цього процесу.
А тут готівка на депо...все просто як двері.

Не розумію економічну доцільність (готівки в ощаді)
Якщо тут я можу мати 3.95% з щомісячною виплатою і без головняка від ощадівськоі служби безпеки та НБУ ( потенційне введення лімітів в майбутньому зі слів Смолія).
Ще раз звиняйте але не моє.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлень: 7059
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:36

  Квесторе_поверніться написав:Faceless, так, медстрахівки. В чому зручність?

Взагалі то тут не доцільність медичних страховок обговорюють.
Та й питання дивне насправді. За невелику ціну медстраховки ви фактично забуваєте про державні медустанови з їх багатогодинними чергами і відсутністю обладнання, обслуговуєтесь у приватних або повністю за рахунок страховки або зі значною знижкою, отримуєте всі призначені препарати у тій аптеі, де зручно, знову ж таки або цілком за разунок страховки, або зі значною знижкою, взагалі не паритеся з оформленням лікарняних, а забираєте готовий. З'являється додатковий стимул слідкувати за здоров'ям (за страховку ж сплачено, то треба користуватися).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:38

і яка ціна питання?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:58

  greenozon написав:і яка ціна питання?

Я брав ще в тому році, трохи дорожче 5000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:12

  Faceless написав:
  greenozon написав:і яка ціна питання?

Я брав ще в тому році, трохи дорожче 5000

Плата за рік?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
  greenozon написав:і яка ціна питання?

Я брав ще в тому році, трохи дорожче 5000

Плата за рік?

Звісно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 5666566756685669
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