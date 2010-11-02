Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців) ...
кто и когда обещал?
28.07.2014 Український уряд має намір ввести тимчасовий 1,5-відсотковий військовий збір як додатковий до податку на доходи фізичних осіб.
Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в понеділок, планується, що цей збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.
"Стосовно ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це лише до кінця поточного року. Ці півтора відсотка безпосередньо йтимуть на фінансування Збройних сил", - сказав він. https://ua.interfax.com.ua/news/general/215748.html
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer