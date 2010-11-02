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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5667566856695670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:04

  ramaz написав:
  Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців)
...
кто и когда обещал?


28.07.2014
Український уряд має намір ввести тимчасовий 1,5-відсотковий військовий збір як додатковий до податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в понеділок, планується, що цей збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.

"Стосовно ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це лише до кінця поточного року. Ці півтора відсотка безпосередньо йтимуть на фінансування Збройних сил", - сказав він.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/215748.html

-----
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:12

туди ж ....
банда брехунів і бандитів з великою кишенею і губою не дурою

АТО будет длиться считаные часы https://youtu.be/aYrchX3FPVU
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:30

  greenozon написав:туди ж ....
банда брехунів і бандитів з великою кишенею і губою не дурою

АТО будет длиться считаные часы https://youtu.be/aYrchX3FPVU


Ну так НДФЛ на 2% снизили с 20 до 18, так что нех п..болтать
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:04

  Faceless написав:
  greenozon написав:і яка ціна питання?

Я брав ще в тому році, трохи дорожче 5000

подозреваю шо на работе дали ;)
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:05

Re: Альфа-Банк

Viktor2812 написав:Вы в Альфе оформляли страховку?
Faceless написав:
  greenozon написав:і яка ціна питання?

Я брав ще в тому році, трохи дорожче 5000
Да. Оплатил на сайте https://alfaic.ua/uk/
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:20

  clientage написав:
  Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:


При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:41

  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:Faceless, так, медстрахівки. В чому зручність?

Взагалі то тут не доцільність медичних страховок обговорюють.
Та й питання дивне насправді. За невелику ціну медстраховки ви фактично забуваєте про державні медустанови з їх багатогодинними чергами і відсутністю обладнання, обслуговуєтесь у приватних або повністю за рахунок страховки або зі значною знижкою, отримуєте всі призначені препарати у тій аптеі, де зручно, знову ж таки або цілком за разунок страховки, або зі значною знижкою, взагалі не паритеся з оформленням лікарняних, а забираєте готовий. З'являється додатковий стимул слідкувати за здоров'ям (за страховку ж сплачено, то треба користуватися).

Есть медицинская страховка , тоже что-то около 5 тыс грн. Мне ее купили. Это почти самая дешевая. Например на стоматологию предусмотрено аж 1000 грн в год, да еще с франшизой 10%
Вообще к каждой страховке нужно внимательно читать договор ..
Вижу смысл в страховках для пользователей в больших городах с развитой частной медициной.
А в обычном областном центре у частников только консультации (никакого стационара нет), диагностическое оборудование и физиотерапия и лаборатории и ... слабые. И в большинстве своем специалисты те же, что и в государственных поликлиниках (приходят на пару часов на прием).
И больничные листы не оформляют, отправляют в районную поликлинику.
citramon
 
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  WachtAmRhein написав:
  greenozon написав:туди ж ....
банда брехунів і бандитів з великою кишенею і губою не дурою

АТО будет длиться считаные часы https://youtu.be/aYrchX3FPVU


Ну так НДФЛ на 2% снизили с 20 до 18, так что нех п..болтать


была прогрессивная шкала 17 и 20,
20% платили после дохода, превышающего 10 минималок в мес. (120 в год),
а сделали единую ставку 18%.
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IMPRINTER
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