Ukrainian написав:...військовий збір (який обіцяли відмінити через пару місяців) ...
кто и когда обещал?
28.07.2014 Український уряд має намір ввести тимчасовий 1,5-відсотковий військовий збір як додатковий до податку на доходи фізичних осіб.
Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в понеділок, планується, що цей збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.
"Стосовно ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це лише до кінця поточного року. Ці півтора відсотка безпосередньо йтимуть на фінансування Збройних сил", - сказав він. https://ua.interfax.com.ua/news/general/215748.html
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли) Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете. Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?
Квесторе_поверніться написав:Faceless, так, медстрахівки. В чому зручність?
Взагалі то тут не доцільність медичних страховок обговорюють. Та й питання дивне насправді. За невелику ціну медстраховки ви фактично забуваєте про державні медустанови з їх багатогодинними чергами і відсутністю обладнання, обслуговуєтесь у приватних або повністю за рахунок страховки або зі значною знижкою, отримуєте всі призначені препарати у тій аптеі, де зручно, знову ж таки або цілком за разунок страховки, або зі значною знижкою, взагалі не паритеся з оформленням лікарняних, а забираєте готовий. З'являється додатковий стимул слідкувати за здоров'ям (за страховку ж сплачено, то треба користуватися).
Есть медицинская страховка , тоже что-то около 5 тыс грн. Мне ее купили. Это почти самая дешевая. Например на стоматологию предусмотрено аж 1000 грн в год, да еще с франшизой 10% Вообще к каждой страховке нужно внимательно читать договор .. Вижу смысл в страховках для пользователей в больших городах с развитой частной медициной. А в обычном областном центре у частников только консультации (никакого стационара нет), диагностическое оборудование и физиотерапия и лаборатории и ... слабые. И в большинстве своем специалисты те же, что и в государственных поликлиниках (приходят на пару часов на прием). И больничные листы не оформляют, отправляют в районную поликлинику.