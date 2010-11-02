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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5668566956705671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:22

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:тому нехай буде 6 міс


Депозитний сертифікат на пред’явника 4,00 %
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів США
?

Ні
Звичайний вклад 2.75%
Сертифікати на пред'явника фонд не гарантує
и смысл? В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.


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vadymbanker
 
Повідомлень: 112
З нами з: 05.06.16
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  #<1 ... 5668566956705671
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