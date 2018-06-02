и смысл? В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:22
Re: Альфа-Банк
и смысл? В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:02
Re: Альфа-Банк
Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд!
Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!!
Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых!
Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании.
Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно.
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:15
2,75% это я так понимаю для тех кто нормальную сумму заносит.
а какой процент если меньше фонда занести? 2,5% ?
ЗЫ
не проще было симе дать деньги? там ставки побольше. или альфа принципиально?
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:46
все вірно - ця інформація є мікроскопічним шрифтом на постері -
-0.25% в валюті якщо менше 8000 нести
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, safonovstanislav, slasva, Stringer, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|