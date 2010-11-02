vadymbanker написав:В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.
Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд! Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!! Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых! Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании. Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно.
Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?
Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли) Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете. Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ
При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?