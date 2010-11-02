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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5668566956705671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:02

Re: Альфа-Банк

  vadymbanker написав:В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.

Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд!
Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!!
Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых!
Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании. :-)
Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно. ;-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:15

  Ukrainian написав:Подав заявку на депо 6 міс $$$$
Думав на рік спочатку але ситуація незрозуміла і в країні і з банком тому нехай буде 6 міс
Плюс в грудні може ставки будуть вищі

2,75% это я так понимаю для тех кто нормальную сумму заносит.
а какой процент если меньше фонда занести? 2,5% ?

ЗЫ
не проще было симе дать деньги? там ставки побольше. или альфа принципиально?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:46

все вірно - ця інформація є мікроскопічним шрифтом на постері -

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:24

  clientage написав:
  Viktor написав:Подскажите, какую лучше кредитку оформить в Альфе? Чтобы с кешбеком, без абонплат и с возможностью беспроцентной рассрочки на покупки свыше 1000 грн. Кредлимит всем наливают или надо оф. трудоустройство?

Условная абонка за РКО (в РД) есть у ВСЕХ КК. У Максимума это просто 60грн, а у др. это % от задолженности (3.5 шоли)
Мне последнее время нравится ко-бренд с ЭКО, там платят везде и за всё 2% бонусами, которые мона отоварить только в ЭКО-маркете.
Трудоустройство обязательно, проверяют раб. тел. и ЄДРПОУ :wink:


При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:41

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?

Есть две страховки. От здоров-страх мона при оформлении отказаться, а от финрисков звонком на саппорт после оформления карты. Др. платежей нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:44

  clientage написав:
  lara_08 написав:При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?

Есть две страховки. От здоров-страх мона при оформлении отказаться, а от финрисков звонком на саппорт после оформления карты. Др. платежей нет

Мне одну предлогали,отказался на стадии оформления. Никуда не звонил!
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:46

  mihasik написав:
  clientage написав:
  lara_08 написав:При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?

Есть две страховки. От здоров-страх мона при оформлении отказаться, а от финрисков звонком на саппорт после оформления карты. Др. платежей нет

Мне одну предлогали,отказался на стадии оформления. Никуда не звонил!

Я рекомендую звякнуть на Саппорт и таки узнать какие страховки у вас подключены. Так, для очистки совести :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:59

  clientage написав:
  lara_08 написав:При оформлении кредитных карт в Альфа-банке есть какая нибудь комиссия за оформление, страховка кредита и т.п. и как от них отказаться, если это необязательные платежи?

Есть две страховки. От здоров-страх мона при оформлении отказаться, а от финрисков звонком на саппорт после оформления карты. Др. платежей нет

а в связи с чем оформляют эти страховки? в тарифах по кредитным картам вроде как они не прописаны
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:11

Re: Альфа-Банк

Кстати пуши уже не дублируются в смс, даже если не доставлено. Вот к чему приводит синдром влада коваля.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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