Додано: Нед 03 чер, 2018 11:02

vadymbanker написав: В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово. В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.

Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд!Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!!Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых!Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании.Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно.