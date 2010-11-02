Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:18
Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:23
Shustoff, доброе утро. Выясняю.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:26
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