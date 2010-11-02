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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:18
Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:23
Shustoff написав:
Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.
Shustoff, доброе утро. Выясняю.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:26
IMPRINTER написав:
или вы давно в него не заходили
Вариант! А зачем туда заходить?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:42
cdj2 написав:
Кстати пуши уже не дублируются в смс, даже если не доставлено. Вот к чему приводит синдром влада коваля.
Да, кажется вы правы - смс перестали дублировать пуши. У меня сегодня интернет был отключён - так не пришла ни одна смс, хотя транзакций было 5 штук и по основной и дополнительной картам
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:43
IMPRINTER написав:Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
Уже не приходят. По крайней мере мне.
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