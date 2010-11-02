Додано: Пон 04 чер, 2018 09:18

Vorlon



Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)

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