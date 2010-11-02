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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5669567056715672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:18

Vorlon

Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:23

  Shustoff написав:Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.

Shustoff, доброе утро. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:26

  IMPRINTER написав:или вы давно в него не заходили

Вариант! А зачем туда заходить? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:42

  cdj2 написав:Кстати пуши уже не дублируются в смс, даже если не доставлено. Вот к чему приводит синдром влада коваля.

Да, кажется вы правы - смс перестали дублировать пуши. У меня сегодня интернет был отключён - так не пришла ни одна смс, хотя транзакций было 5 штук и по основной и дополнительной картам
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:43

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Vorlon

Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
Уже не приходят. По крайней мере мне.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:58

  Watcher написав:
  vadymbanker написав:В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.

Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд!
Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!!
Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых!
Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании. :-)
Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно. ;-)

С июля абонка уже 165+85=250 грн.
Я немного не так считал.У Прокр. есть гривневый годовой ежемес. под 15%,что дает по итогу: занести 25К бесплатно в счет погашения абонки и получаешь бакс-депо под 4,5% + ощадник под 11%
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:03

Re: Альфа-Банк

  Тихон написав:занести 25К бесплатно в счет погашения абонки

можна детальніше про цей момент?
не знайщов в їх пдф-ках такого
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:24

  greenozon написав:
  Тихон написав:занести 25К бесплатно в счет погашения абонки

можна детальніше про цей момент?
не знайщов в їх пдф-ках такого

Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита.
Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %.
Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю).
Выбирайте на свой вкус.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:37

Re: Альфа-Банк

  Тихон написав:Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.

а де про цей факт є інформація на офсайті? (останнє питання не по темі. перепрошую)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:58

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:
  Тихон написав:Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.

а де про цей факт є інформація на офсайті? (останнє питання не по темі. перепрошую)
Видимо имелось в виду что ежемесячные проценты по такому депо покрывают затраты на ежемесячное обслуживание.
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