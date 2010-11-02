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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:18
Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:23
Shustoff написав:
Занятно. Не даёт перевести деньги с мони на альфу. Сразу идёт возврат, а альфовское приложение выдаёт "картка заблокована". На горячке - полный мороз. Говорят "попробуйте через другой сервис пополнить". По-поводу причин и сроков восстановления говорят "мы не можем этого сообщить". Блин, так нафиг вы там сидите? К тому же, я ж не С альфы отправляю, а НА. Что им не нравится-то? Вообще умом тронулись походу.
Shustoff, доброе утро. Выясняю.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:26
IMPRINTER написав:
или вы давно в него не заходили
Вариант! А зачем туда заходить?
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Vorlon
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:42
cdj2 написав:
Кстати пуши уже не дублируются в смс, даже если не доставлено. Вот к чему приводит синдром влада коваля.
Да, кажется вы правы - смс перестали дублировать пуши. У меня сегодня интернет был отключён - так не пришла ни одна смс, хотя транзакций было 5 штук и по основной и дополнительной картам
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:43
IMPRINTER написав:Vorlon
Если прилоденин удалено, нет свящи с инетом, или вы давно в него не заходили будут призодит смс, но с задердкой, система вилит что нельзя отправить пуш и шлет смс. Но бесплатно)
Уже не приходят. По крайней мере мне.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 17:58
Watcher написав: vadymbanker написав:
В прокредит банке 4.85 на долл. Хороший стабильный банк, только за карты платить ₴210 в месяц обязалово.
Так вот в этом и состоит кидалово: реальный процент получается существенно ниже на суммах не превышающих Фонд!
Считайте сами, возьмем 7куе, в год это 7000*0.0485*0.81(налоги)=275у.е. Отнимем 210грн*12/26.2=96у.е. Итого, по факту, получим 275уе-96уе=179у.е.!!!
Реальный процент станет 2.5!!! С учетом месячной абонки и налогов, общий процент в Прокредите не превышает 3% годовых!
Налоги учел, чтобы не было обвинений в манипулировании.
Понятно, что на сумме в 70000 все гораздо интересней, но и класть такую сумму в один банк уже реально стремно, а про суммы ниже 5000 и говорить нечего: класть их в такой банк просто бессмысленно.
С июля абонка уже 165+85=250 грн.
Я немного не так считал.У Прокр. есть гривневый годовой ежемес. под 15%,что дает по итогу: занести 25К бесплатно в счет погашения абонки и получаешь бакс-депо под 4,5% + ощадник под 11%
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:03
Тихон написав:
занести 25К бесплатно в счет погашения абонки
можна детальніше про цей момент?
не знайщов в їх пдф-ках такого
+50грн !
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:24
greenozon написав: Тихон написав:
занести 25К бесплатно в счет погашения абонки
можна детальніше про цей момент?
не знайщов в їх пдф-ках такого
Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита.
Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %.
Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю).
Выбирайте на свой вкус.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:37
Тихон написав:
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
а де про цей факт є інформація на офсайті? (останнє питання не по темі. перепрошую)
+50грн !
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:58
greenozon написав: Тихон написав:
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
а де про цей факт є інформація на офсайті? (останнє питання не по темі. перепрошую)
Видимо имелось в виду что ежемесячные проценты по такому депо покрывают затраты на ежемесячное обслуживание.
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Пон 04 чер, 2018 22:17
emeta
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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