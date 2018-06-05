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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5670567156725673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:26

  Alfa_Bank написав:
  andndp написав:Приходит значит такое смс:

Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu


Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны.
Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00

радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл.
Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму.
Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...

andndp, добрый вечер. Для получения бесплатных Пуш-сообщений после установки Альфа-Мобайл нужно переключить по карте канал получения СМС сообщений на Пуш.


Альфа-альфа... Вам разъяснить какое значение имеет слово "або"? Ваши менеджеры в смс натупили, уберите 15 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:50

  andndp написав:Альфа-альфа... Вам разъяснить какое значение имеет слово "або"? Ваши менеджеры в смс натупили, уберите 15 грн.

andndp, доброе утро. Укажите Ваши данные в ЛС и мы компенсируем Вам сумму снятой платы за Альфа-Чек.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:57

  Alfa_Bank написав:
  andndp написав:Альфа-альфа... Вам разъяснить какое значение имеет слово "або"? Ваши менеджеры в смс натупили, уберите 15 грн.

andndp, доброе утро. Укажите Ваши данные в ЛС и мы компенсируем Вам сумму снятой платы за Альфа-Чек.


Я Вам в личку цельную выписку выслал, там и Альфа-чек, и непонятный РКО ( По состоянию на 31.05 на карте было + 5 грн)
andndp
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:44

  Тихон написав:
  greenozon написав:
  Тихон написав:занести 25К бесплатно в счет погашения абонки

можна детальніше про цей момент?
не знайщов в їх пдф-ках такого

Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита.
Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %.
Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю).
Выбирайте на свой вкус.

Вы сравниваете яркое с тёплым - в альфе вы получаете и пакет и проценты, а в прокредите только пакет за 250 грн в месяц или за бесплатную заморозку 25 тысяч
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:53

  andndp написав:
  Alfa_Bank написав:
  andndp написав:Альфа-альфа... Вам разъяснить какое значение имеет слово "або"? Ваши менеджеры в смс натупили, уберите 15 грн.

andndp, доброе утро. Укажите Ваши данные в ЛС и мы компенсируем Вам сумму снятой платы за Альфа-Чек.


Я Вам в личку цельную выписку выслал, там и Альфа-чек, и непонятный РКО ( По состоянию на 31.05 на карте было + 5 грн)

Рассмотрю. Ожидайте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:00

  Stringer написав:
  Тихон написав:Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита.
Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %.
Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц
Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К.
Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю).
Выбирайте на свой вкус.

Вы сравниваете яркое с тёплым - в альфе вы получаете и пакет и проценты, а в прокредите только пакет за 250 грн в месяц или за бесплатную заморозку 25 тысяч

Вот за яркое и придется заплатить заморозкой 25К.На каждый товар свой покупатель.
Возможность увеличить сумму выравнивает варианты.Пока склоняюсь к яркому.Но это мое имхо.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:26

  Тихон написав: У Прокр. есть гривневый годовой ежемес. под 15%,что дает по итогу: занести 25К бесплатно в счет погашения абонки и получаешь бакс-депо под 4,5% + ощадник под 11%


Не там такого. С прошлого лета в Прокредите минимальный гривневый вклад от 100тыс.грн! :-) О каких 25тыс идет речь???
ЗЫ: наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн. :-)
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:34

sms

Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.
сзот
node
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:07

  node написав:Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.

Аналогично -75 грн жлобы, начислить в расчетную дату 1.06 15 грн за смс и сразу же 60 грн за обслуживание не поддается никакой логике, 31 -го задолженности не было. Откуда было знать что она появится первого, при этом, внимание, смс сообщения 1-го числа не было!!! Альфа требую убрать 60 грн за обслуживание.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:25

Re: Альфа-Банк

Працюючи з Аллою, слід знати - будь які сумніви трактуюця на її користь...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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