Nagaduiemo: PUSH-povidomlennia pro tranzaktsii Vy mozhete otrymuvaty bezkoshtovno u dodatku Alfa-Mobail Ukraina! Zavantazhte https://alfabank.ua/mb abo prosto uvimknit povidomlennia PUSH po svoii karttsi. Posluha Alfa-chek SMS za kartkoiu **** bude platnoiu, z 29.05.2018 pochne spysuvatysia plata za posluhu vidpovidno do taryfu
Ну ок, загружаем Альфа-мобайл, по идее должны быть спокойны. Но нет, же:
01.06.2018 Списання плати за користування послугою M-Banking - 15,00
радости нет предела, как прекратить эти дурацкие 15 грн, услуга не оказана, уведомления через Альфа мобайл. Идти в ОЗПП? Так лень за такую сумму. Хоть РКО не насчитали в этом месяце и на том спасибо...
andndp, добрый вечер. Для получения бесплатных Пуш-сообщений после установки Альфа-Мобайл нужно переключить по карте канал получения СМС сообщений на Пуш.
Альфа-альфа... Вам разъяснить какое значение имеет слово "або"? Ваши менеджеры в смс натупили, уберите 15 грн.
Тихон написав:занести 25К бесплатно в счет погашения абонки
можна детальніше про цей момент? не знайщов в їх пдф-ках такого
Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита. Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %. Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К. Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю). Выбирайте на свой вкус.
Вы сравниваете яркое с тёплым - в альфе вы получаете и пакет и проценты, а в прокредите только пакет за 250 грн в месяц или за бесплатную заморозку 25 тысяч
Тихон написав:Это в контексте сравнения депо Альфы и Прокредита. Прокредит:$ срочный 4,5% / гривна срочный 15% / ощадный 11 %. Но пакетная абонка с июля ежемесячно 165 грн счет + 85 $ счет = 250 грн в месяц Абонка гасится открытием срочного гривневого в сумме 25К. Альфа : $ срочный 4,5% / ощадник был 10% / абонка по картпакетам ??(не отслеживаю). Выбирайте на свой вкус.
Вы сравниваете яркое с тёплым - в альфе вы получаете и пакет и проценты, а в прокредите только пакет за 250 грн в месяц или за бесплатную заморозку 25 тысяч
Вот за яркое и придется заплатить заморозкой 25К.На каждый товар свой покупатель. Возможность увеличить сумму выравнивает варианты.Пока склоняюсь к яркому.Но это мое имхо.
node написав:Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.
Аналогично -75 грн жлобы, начислить в расчетную дату 1.06 15 грн за смс и сразу же 60 грн за обслуживание не поддается никакой логике, 31 -го задолженности не было. Откуда было знать что она появится первого, при этом, внимание, смс сообщения 1-го числа не было!!! Альфа требую убрать 60 грн за обслуживание.