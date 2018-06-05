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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:35
Re: Альфа-Банк
скурвилась дівка....
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Додано: Вів 05 чер, 2018 23:59
Начисление кэшбека: как посчитать лимит 500 грн?
Ув. представитель банка! Разъясните, пожалуйста, как рассчитывается лимит кэшбека 500 грн. по карте Максимум: по, операциям, списание по которым прошло за месяц, или по датам блокировки (операции)? Т.е., например, операция проведена 29.04, дата списания со счета 02.05. В лимит 500 грн. какого месяца она попадет: апреля или мая?
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