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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:35

Re: Альфа-Банк

скурвилась дівка....
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:59

Начисление кэшбека: как посчитать лимит 500 грн?

Ув. представитель банка! Разъясните, пожалуйста, как рассчитывается лимит кэшбека 500 грн. по карте Максимум: по, операциям, списание по которым прошло за месяц, или по датам блокировки (операции)? Т.е., например, операция проведена 29.04, дата списания со счета 02.05. В лимит 500 грн. какого месяца она попадет: апреля или мая?
AVF
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 06:42

Вот и я попал на 60грн.
П2П заходит на второй раб день...
Если я рассрочку оформил в мае, РД 5 число, первый платеж нужно сделать до 30 июня? РД+25?
Если так,то когда второй платеж?
mihasik
 
Повідомлень: 332
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