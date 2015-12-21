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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:35
Re: Альфа-Банк
скурвилась дівка....
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:59
Начисление кэшбека: как посчитать лимит 500 грн?
Ув. представитель банка! Разъясните, пожалуйста, как рассчитывается лимит кэшбека 500 грн. по карте Максимум: по, операциям, списание по которым прошло за месяц, или по датам блокировки (операции)? Т.е., например, операция проведена 29.04, дата списания со счета 02.05. В лимит 500 грн. какого месяца она попадет: апреля или мая?
Додано: Сер 06 чер, 2018 06:42
Вот и я попал на 60грн.
П2П заходит на второй раб день...
Если я рассрочку оформил в мае, РД 5 число, первый платеж нужно сделать до 30 июня? РД+25?
Если так,то когда второй платеж?
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:30
Re: Альфа-Банк
Кэшбэк начисляется по дате проведения по счету
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:34
Re: Альфа-Банк
Альфа банк, просьба прокомментировать.
07.2018 заканчивается Максимум старого образца.
В данный момент есть параллельно Максимум нового образца (с 60 грн абонкой). Перс.менеджер сказала перевыпустят в новом тарифе, в чем я сомневаюсь.
Какие вообще варианты событий возможны?
1) Что будет, если просто ждать окончания срока? (пришлет ли Алла сама карту и, если да, то в каком тарифе?)
2) Если не ждать и подойти проактивно: карту в каком тарифе сейчас я смогу перевыпустить?
3) Какая карта, кроме ЕКО сейчас может вызывать интерес?
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:16
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:26
Menwyy
По окнчанию срока, выпустят новую карту с новым тарифом. Вся задолженность, рассрочки и р.д. перенесутся на новый пластик.
Т.е будет одна новая карта.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:28
anikola13
Основной вопрос: дает ли альфа возможность иметь 2 карты (2 разных счета) в одинаковом тарифе. Ведь есть еще одна.
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