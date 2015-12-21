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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5672567356745675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30

  Menwyy написав:anikola13

Основной вопрос: дает ли альфа возможность иметь 2 карты (2 разных счета) в одинаковом тарифе. Ведь есть еще одна.


Даёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:32

  Menwyy написав:anikola13

Основной вопрос: дает ли альфа возможность иметь 2 карты (2 разных счета) в одинаковом тарифе. Ведь есть еще одна.

Не так понял. :)
Вообще у Альфы 2 кред.карты на 1 ИНН.
Тогда будет две разные карты (с разными счетами), но с одним тарифом.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:33

  Menwyy написав:1) Что будет, если просто ждать окончания срока? (пришлет ли Алла сама карту и, если да, то в каком тарифе?)
2) Если не ждать и подойти проактивно: карту в каком тарифе сейчас я смогу перевыпустить?
3) Какая карта, кроме ЕКО сейчас может вызывать интерес?


насколько помню пояснения офпреда то вам пришлют новую карту с старым тарифом.
после ближайшего РД тарифный план сменится сам на новый.
т.е. такого что один кусок расчетного периода на одном тарифе а другой кусок на другом тарифе не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:41

  Watcher написав:
  Тихон написав: У Прокр. есть гривневый годовой ежемес. под 15%,что дает по итогу: занести 25К бесплатно в счет погашения абонки и получаешь бакс-депо под 4,5% + ощадник под 11%


Не там такого. С прошлого лета в Прокредите минимальный гривневый вклад от 100тыс.грн! :-) О каких 25тыс идет речь???
ЗЫ: наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн. :-)

Послушвйте,человек сравнивал депо в Альфе и Прокредите.Я уточнил позиции и попытался все разложить.Дальше ,выбор каждого.
Абонка по грн + $ счета в Прокредите за год 250*12=3000.Это компенсируется %% гривнедепо в 25К от 15% годовых.Проблема найти на рынке гривнедепо с такими %%?Причем тогда Ваше "наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн" ?
Да еще,в Прокредит занести двадцатку по мне не страшно,Альфе больше пятерки не дал бы.БОльшая сумма выравнивает маржу.Но это мое имхо.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:48

  Тихон написав:Послушвйте,человек сравнивал депо в Альфе и Прокредите.Я уточнил позиции и попытался все разложить.Дальше ,выбор каждого.
Абонка по грн + $ счета в Прокредите за год 250*12=3000.Это компенсируется %% гривнедепо в 25К от 15% годовых.Проблема найти на рынке гривнедепо с такими %%?Причем тогда Ваше "наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн" ?
Да еще,в Прокредит занести двадцатку по мне не страшно,Альфе больше пятерки не дал бы.БОльшая сумма выравнивает маржу.Но это мое имхо.


В прокредите от полученных процентов надо отнять 3000 в год. Точка.
Где кто заработает эти 3 тысячи на процентах или вагоны поразгружает значения не имеет.
Востаннє редагувалось Aps в Сер 06 чер, 2018 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:07

mephala

А можно ли текущий максимум перевыпустить в ЭКО, например?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:18

  Menwyy написав:mephala

А можно ли текущий максимум перевыпустить в ЭКО, например?


у вас есть тариф. который по запросу можно сменить в РД.
так что новая карта придет в том тарифе в котором вы находились на момент окончания старой. по умолчанию стоит смена тарифа с старого Максимума на новый Максимум. по заявке можно выбрать другой удобный тариф. если хотите что бы новая карта пришла уже сразу ЭКО то переходите в этот тариф до окончания срока старой карты.
mephala
 
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