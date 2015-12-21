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Альфа-Банк
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30
Menwyy написав:anikola13
Основной вопрос: дает ли альфа возможность иметь 2 карты (2 разных счета) в одинаковом тарифе. Ведь есть еще одна.
Даёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:32
Menwyy написав:anikola13
Основной вопрос: дает ли альфа возможность иметь 2 карты (2 разных счета) в одинаковом тарифе. Ведь есть еще одна.
Не так понял.
Вообще у Альфы 2 кред.карты на 1 ИНН.
Тогда будет две разные карты (с разными счетами), но с одним тарифом.
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anikola13
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:33
Menwyy написав:
1) Что будет, если просто ждать окончания срока? (пришлет ли Алла сама карту и, если да, то в каком тарифе?)
2) Если не ждать и подойти проактивно: карту в каком тарифе сейчас я смогу перевыпустить?
3) Какая карта, кроме ЕКО сейчас может вызывать интерес?
насколько помню пояснения офпреда то вам пришлют новую карту с старым тарифом.
после ближайшего РД тарифный план сменится сам на новый.
т.е. такого что один кусок расчетного периода на одном тарифе а другой кусок на другом тарифе не будет.
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mephala
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:41
Watcher написав: Тихон написав:
У Прокр. есть гривневый годовой ежемес. под 15%,что дает по итогу: занести 25К бесплатно в счет погашения абонки и получаешь бакс-депо под 4,5% + ощадник под 11%
Не там такого. С прошлого лета в Прокредите минимальный гривневый вклад от 100тыс.грн!
О каких 25тыс идет речь???
ЗЫ: наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн.
Послушвйте,человек сравнивал депо в Альфе и Прокредите.Я уточнил позиции и попытался все разложить.Дальше ,выбор каждого.
Абонка по грн + $ счета в Прокредите за год 250*12=3000.Это компенсируется %% гривнедепо в 25К от 15% годовых.Проблема найти на рынке гривнедепо с такими %%?Причем тогда Ваше "наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн" ?
Да еще,в Прокредит занести двадцатку по мне не страшно,Альфе больше пятерки не дал бы.БОльшая сумма выравнивает маржу.Но это мое имхо.
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Тихон
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:48
Тихон написав:
Послушвйте,человек сравнивал депо в Альфе и Прокредите.Я уточнил позиции и попытался все разложить.Дальше ,выбор каждого.
Абонка по грн + $ счета в Прокредите за год 250*12=3000.Это компенсируется %% гривнедепо в 25К от 15% годовых.Проблема найти на рынке гривнедепо с такими %%?Причем тогда Ваше "наивный народ. Заморозить прийдется отнюдь не 25кгрн" ?
Да еще,в Прокредит занести двадцатку по мне не страшно,Альфе больше пятерки не дал бы.БОльшая сумма выравнивает маржу.Но это мое имхо.
В прокредите от полученных процентов надо отнять 3000 в год. Точка.
Где кто заработает эти 3 тысячи на процентах или вагоны поразгружает значения не имеет.
Востаннє редагувалось Aps
в Сер 06 чер, 2018 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Aps
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:07
mephala
А можно ли текущий максимум перевыпустить в ЭКО, например?
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Menwyy
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:18
Menwyy написав:mephala
А можно ли текущий максимум перевыпустить в ЭКО, например?
у вас есть тариф. который по запросу можно сменить в РД.
так что новая карта придет в том тарифе в котором вы находились на момент окончания старой. по умолчанию стоит смена тарифа с старого Максимума на новый Максимум. по заявке можно выбрать другой удобный тариф. если хотите что бы новая карта пришла уже сразу ЭКО то переходите в этот тариф до окончания срока старой карты.
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mephala
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