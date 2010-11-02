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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5673567456755676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:31

"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота".
Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:24

  node написав:Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.

node, добрый день. Информация об изменении тарификации услуги Альфа-Чек была заранее размещена на сайте банка. Также клиентам были отправлены сообщения с напоминанием. Для возможности рассмотреть Вашу ситуацию в индивидуальном порядке укажите, пожалуйста, данные в ЛС.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:38

  vanok написав:Аналогично -75 грн жлобы, начислить в расчетную дату 1.06 15 грн за смс и сразу же 60 грн за обслуживание не поддается никакой логике, 31 -го задолженности не было. Откуда было знать что она появится первого, при этом, внимание, смс сообщения 1-го числа не было!!! Альфа требую убрать 60 грн за обслуживание.

vanok, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС данные для идентификации.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52

  Aps написав:
  mihasik написав:Если я рассрочку оформил в мае, РД 5 число, первый платеж нужно сделать до 30 июня? РД+25?
Если так,то когда второй платеж?


30 июля. Если оформили до 5-го мая то это второй платеж если после то первый.

После 5го мая. В Июле?Что больше месяца дают на первый платеж? Как~то заранее оповещают или самому высчитывать?за 1 день не подходит,если платеж 2 дня идет...
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:02

Re: Альфа-Банк

схема проста. первый платеж по рассрочке вам выставляют к оплате после второго РД (считая от даты оформления рассрочки) и добавят к сумме задолженности прошедшего РП. и есть еще стандартные 25 дней для гашения этой суммы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:06

  Menwyy написав:Альфа банк, просьба прокомментировать.

07.2018 заканчивается Максимум старого образца.

В данный момент есть параллельно Максимум нового образца (с 60 грн абонкой). Перс.менеджер сказала перевыпустят в новом тарифе, в чем я сомневаюсь.

Какие вообще варианты событий возможны?

1) Что будет, если просто ждать окончания срока? (пришлет ли Алла сама карту и, если да, то в каком тарифе?)
2) Если не ждать и подойти проактивно: карту в каком тарифе сейчас я смогу перевыпустить?
3) Какая карта, кроме ЕКО сейчас может вызывать интерес?

Menwyy, добрый день.
1. Карта будет перевыпущена в новом тарифе карты Максимум World.
2. По запросу можно перевыпустить на любой другой действующий тариф.
3. На Ваше усмотрение: https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:24

  Alfa_Bank написав:1. Карта будет перевыпущена в новом тарифе карты Максимум World.
2. По запросу можно перевыпустить на любой другой действующий тариф.
3. На Ваше усмотрение: https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards.

народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:25

  mihasik написав:
  Aps написав: 30 июля. Если оформили до 5-го мая то это второй платеж если после то первый.

После 5го мая. В Июле?Что больше месяца дают на первый платеж? Как~то заранее оповещают или самому высчитывать?за 1 день не подходит,если платеж 2 дня идет...

В МАб будет написана сумма к погашению на след. день после РД.
Aps
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