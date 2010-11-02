"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота". Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
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node написав:Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.
node, добрый день. Информация об изменении тарификации услуги Альфа-Чек была заранее размещена на сайте банка. Также клиентам были отправлены сообщения с напоминанием. Для возможности рассмотреть Вашу ситуацию в индивидуальном порядке укажите, пожалуйста, данные в ЛС.
vanok написав:Аналогично -75 грн жлобы, начислить в расчетную дату 1.06 15 грн за смс и сразу же 60 грн за обслуживание не поддается никакой логике, 31 -го задолженности не было. Откуда было знать что она появится первого, при этом, внимание, смс сообщения 1-го числа не было!!! Альфа требую убрать 60 грн за обслуживание.
vanok, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС данные для идентификации.
схема проста. первый платеж по рассрочке вам выставляют к оплате после второго РД (считая от даты оформления рассрочки) и добавят к сумме задолженности прошедшего РП. и есть еще стандартные 25 дней для гашения этой суммы.
В данный момент есть параллельно Максимум нового образца (с 60 грн абонкой). Перс.менеджер сказала перевыпустят в новом тарифе, в чем я сомневаюсь.
Какие вообще варианты событий возможны?
1) Что будет, если просто ждать окончания срока? (пришлет ли Алла сама карту и, если да, то в каком тарифе?) 2) Если не ждать и подойти проактивно: карту в каком тарифе сейчас я смогу перевыпустить? 3) Какая карта, кроме ЕКО сейчас может вызывать интерес?
народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?