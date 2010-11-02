"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота".
Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:31
"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота".
Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:24
node, добрый день. Информация об изменении тарификации услуги Альфа-Чек была заранее размещена на сайте банка. Также клиентам были отправлены сообщения с напоминанием. Для возможности рассмотреть Вашу ситуацию в индивидуальном порядке укажите, пожалуйста, данные в ЛС.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:38
vanok, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС данные для идентификации.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52
После 5го мая. В Июле?Что больше месяца дают на первый платеж? Как~то заранее оповещают или самому высчитывать?за 1 день не подходит,если платеж 2 дня идет...
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:02
Re: Альфа-Банк
схема проста. первый платеж по рассрочке вам выставляют к оплате после второго РД (считая от даты оформления рассрочки) и добавят к сумме задолженности прошедшего РП. и есть еще стандартные 25 дней для гашения этой суммы.
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:06
Menwyy, добрый день.
1. Карта будет перевыпущена в новом тарифе карты Максимум World.
2. По запросу можно перевыпустить на любой другой действующий тариф.
3. На Ваше усмотрение:
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