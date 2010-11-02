Додано: Сер 06 чер, 2018 09:31

"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота".

Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?

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