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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:47
wig
Любовница председателя правления
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34
Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
Trade What You See, Not What You Think
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shadow-25
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46
node написав:
Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.
node, укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и последние четыре цифры карты и активируйте возможность получения ЛС.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:32
shadow-25 написав:
Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass
додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
shadow-25, добрый день. Выясняю.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 4480
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