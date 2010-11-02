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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5674567556765677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 896
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:47

wig
Любовница председателя правления
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34

Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
Trade What You See, Not What You Think
shadow-25
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Повідомлень: 3081
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Подякував: 469 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46

  node написав:Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.

node, укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и последние четыре цифры карты и активируйте возможность получения ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 5674567556765677
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