Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34

Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?

Trade What You See, Not What You Think