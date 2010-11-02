|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:47
wig
Любовница председателя правления
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34
Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
Trade What You See, Not What You Think
-
shadow-25
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 25.06.09
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46
node написав:
Нереальное счастье было обнаружить -75 грн по неиспользуемой кредитке. Чтоб вы были здоровы и долго жили, господа из альфы.
node, укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и последние четыре цифры карты и активируйте возможность получения ЛС.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:32
shadow-25 написав:
Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass
додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
shadow-25, добрый день. Выясняю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:37
Я б тоже лучше доплатил 30-ку за пэйпас. Чего они не предлагают, только перевыпустил.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3023
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:41
Alfa_Bank
а что за профилактические работы в майальфе днем? две попытки погасить кредитку с разных карт - на последнем этапе "бла бла бла попробуйте позже", с карт доноров списываются деньги, в мабе пишет "операция отклонена"? Шо за беспредел?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7634
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:58
Alfa_Bank
можно узнать ответ по моему уточнению?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3053
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:17
shadow-25 написав:
Подскажите по пакету «Comfort». По умолчанию идет карточка Debit World MasterCard. При этом в тарифах есть такой пункт "у разі оформлення Debit World MasterCard сhip paypass
додатково сплачується 30 грн". При попытке заказать пакет через сайт выбора карты банк не предоставляет. Получается нужно топать в отделение чтобы выбрать другую карту?
shadow-25, через интернет карту сhip paypass заказать нельзя. Только в отделении или КЦ.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:35
Stringer написав:Alfa_Bank
а что за профилактические работы в майальфе днем? две попытки погасить кредитку с разных карт - на последнем этапе "бла бла бла попробуйте позже", с карт доноров списываются деньги, в мабе пишет "операция отклонена"? Шо за беспредел?
Stringer, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, в ЛС детали платежей: дата и время, сумма, усеченный номер карты отправителя и карты получателя.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:40
mephala написав:Alfa_Bank
можно узнать ответ по моему уточнению?
mephala, добрый вечер. О каком уточнении идет речь?
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|243
|44345
|
|
|30904
|3819442
|
|
|3441
|471174
|
|