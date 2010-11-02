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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5675567656775678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:10

  wig написав:Я б тоже лучше доплатил 30-ку за пэйпас. Чего они не предлагают, только перевыпустил.

Тут вопрос почему за 30 не дают оформить чипованную кредитку того же МС ворлд дебит класса...
Лавров курит в сторонке, покашливая. Ну конкуренты наступают, может одумаются.
По моему Альфа одна в своем роде, кто не даёт чипованные кредитки даже за деньги.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:54

  wig написав:"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота".
Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?

..так постернак и поехал ...) а вы думали вы поедете ? :P
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:57

-VICTOR-

Балдеет уже.

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Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:15

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:1. Карта будет перевыпущена в новом тарифе карты Максимум World.
2. По запросу можно перевыпустить на любой другой действующий тариф.
3. На Ваше усмотрение: https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards.

народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?


офпреду.
вот это я уточнял.
mephala
 
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