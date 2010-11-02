wig написав:Я б тоже лучше доплатил 30-ку за пэйпас. Чего они не предлагают, только перевыпустил.
Тут вопрос почему за 30 не дают оформить чипованную кредитку того же МС ворлд дебит класса... Лавров курит в сторонке, покашливая. Ну конкуренты наступают, может одумаются. По моему Альфа одна в своем роде, кто не даёт чипованные кредитки даже за деньги.
wig написав:"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота". Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
..так постернак и поехал ...) а вы думали вы поедете ?
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народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?