wig написав:Я б тоже лучше доплатил 30-ку за пэйпас. Чего они не предлагают, только перевыпустил.
Тут вопрос почему за 30 не дают оформить чипованную кредитку того же МС ворлд дебит класса... Лавров курит в сторонке, покашливая. Ну конкуренты наступают, может одумаются. По моему Альфа одна в своем роде, кто не даёт чипованные кредитки даже за деньги.
wig написав:"Оформіть депозит від 10000$, та вигравайте три злитка золота". Альфа, я конечно, человек азартный. По прошлой акции раз в 10, наверное, увеличил платежи альфовскими картами. Так где моя поездка на отдых за 80000?
..так постернак и поехал ...) а вы думали вы поедете ?
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народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?
народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?
Коллеги напомните пожалуйста если я сегодня по Максимке произвел трату на сумму 1400 грн. и мне пришло приглашение от Аллы на рассрочку, но мне завтра надо гасить 4500 грн. ежемесячного платежа (то на что дается 25 дней после РД) - то на рассрочку подаваться ведь смыла нет? Алла посчитает, что в период между оплатой и проведением по счету у меня были "свои" и рассрочку не активирует, правильно? Проста сегодня утром подлая Моня на заправке внезапно отказала в оплате по дочкиной карте (без объяснения причин - но на самом деле как-то прохавала что используется клон ее приложения), пришлось звать на помощь аллуськиного Максимку. Вот теперь хочу понять - светит ли мне в этом случае рассрочка или на горизонте виднеется только индейское национальное жилище ФигВам
Flamingo написав:Коллеги напомните пожалуйста если я сегодня по Максимке произвел трату на сумму 1400 грн. и мне пришло приглашение от Аллы на рассрочку, но мне завтра надо гасить 4500 грн. ежемесячного платежа (то на что дается 25 дней после РД) - то на рассрочку подаваться ведь смыла нет? Алла посчитает, что в период между оплатой и проведением по счету у меня были "свои" и рассрочку не активирует, правильно?
Гасите с точностью до копейки своих быть не должно в таком случае.