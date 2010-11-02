Додано: Чет 07 чер, 2018 09:15

Коллеги напомните пожалуйста если я сегодня по Максимке произвел трату на сумму 1400 грн. и мне пришло приглашение от Аллы на рассрочку, но мне завтра надо гасить 4500 грн. ежемесячного платежа (то на что дается 25 дней после РД) - то на рассрочку подаваться ведь смыла нет? Алла посчитает, что в период между оплатой и проведением по счету у меня были "свои" и рассрочку не активирует, правильно?

Проста сегодня утром подлая Моня на заправке внезапно отказала в оплате по дочкиной карте (без объяснения причин - но на самом деле как-то прохавала что используется клон ее приложения), пришлось звать на помощь аллуськиного Максимку. Вот теперь хочу понять - светит ли мне в этом случае рассрочка или на горизонте виднеется только индейское национальное жилище ФигВам