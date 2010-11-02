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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5676567756785679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30

Flamingo

Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
antey718
 
Повідомлень: 137
З нами з: 03.08.13
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30

Re: Альфа-Банк

а тут от вас уже ничего не зависит. гасить 4500 все равно нужно да и 1400 уже оплатили. я бы подал на рассрочку и наблюдал за развитием событий.

ЗЫ
те кто говорит про не понимание про свои. ну логика такая у аллы.
на заре рассрочек те кто пополнял счет между оплатой и проведением по счету покупки вообще лишались рассрочки.
из последних описаний на ветке - сумма рассрочки уменьшается на сумму пополнения хоть минус на карте даже после пополнения есть. но в том описании закинутые деньги гасили долг текущего РП. у вас же гасится прошлый РП так что может сработать по другому.
и не факт что смузисты что то не поправят в очередной раз. так что вменяемый ответ даст только офпред или по хардкорному - опытным путем.
mephala
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 07.04.14
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  #<1 ... 5676567756785679
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