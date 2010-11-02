Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30

а тут от вас уже ничего не зависит. гасить 4500 все равно нужно да и 1400 уже оплатили. я бы подал на рассрочку и наблюдал за развитием событий.



ЗЫ

те кто говорит про не понимание про свои. ну логика такая у аллы.

на заре рассрочек те кто пополнял счет между оплатой и проведением по счету покупки вообще лишались рассрочки.

из последних описаний на ветке - сумма рассрочки уменьшается на сумму пополнения хоть минус на карте даже после пополнения есть. но в том описании закинутые деньги гасили долг текущего РП. у вас же гасится прошлый РП так что может сработать по другому.

и не факт что смузисты что то не поправят в очередной раз. так что вменяемый ответ даст только офпред или по хардкорному - опытным путем.