Flamingo
Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30
Flamingo
Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30
Re: Альфа-Банк
а тут от вас уже ничего не зависит. гасить 4500 все равно нужно да и 1400 уже оплатили. я бы подал на рассрочку и наблюдал за развитием событий.
ЗЫ
те кто говорит про не понимание про свои. ну логика такая у аллы.
на заре рассрочек те кто пополнял счет между оплатой и проведением по счету покупки вообще лишались рассрочки.
из последних описаний на ветке - сумма рассрочки уменьшается на сумму пополнения хоть минус на карте даже после пополнения есть. но в том описании закинутые деньги гасили долг текущего РП. у вас же гасится прошлый РП так что может сработать по другому.
и не факт что смузисты что то не поправят в очередной раз. так что вменяемый ответ даст только офпред или по хардкорному - опытным путем.
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