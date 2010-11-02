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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5677567856795680>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30

Flamingo

Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30

Re: Альфа-Банк

а тут от вас уже ничего не зависит. гасить 4500 все равно нужно да и 1400 уже оплатили. я бы подал на рассрочку и наблюдал за развитием событий.

ЗЫ
те кто говорит про не понимание про свои. ну логика такая у аллы.
на заре рассрочек те кто пополнял счет между оплатой покупки и ее проведением по счету вообще лишались рассрочки.
из последних описаний на ветке - сумма рассрочки уменьшается на сумму пополнения хоть минус на карте даже после пополнения есть. но в том описании закинутые деньги гасили долг текущего РП. у вас же гасится прошлый РП так что может сработать по другому.
и не факт что смузисты что то не поправят в очередной раз. так что вменяемый ответ даст только офпред или по хардкорному - опытным путем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:50

Re: Альфа-Банк

Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

UPD. Ага - загасился. Щас! У смузистов рЫгламентные работы в МАБ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:57

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

UPD. Ага - загасился. Щас! У смузистов рЫгламентные работы в МАБ
Можно даже не завтра. Там же две недели есть на подачу заявки.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:22

  2XL написав:
Flamingo написав:Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

UPD. Ага - загасился. Щас! У смузистов рЫгламентные работы в МАБ
Можно даже не завтра. Там же две недели есть на подачу заявки.

У меня на следующей неделе РД - поэтому двух недель у меня нет. И потому мне надо будет точно знать ушла ли сумма в рассрочку или ее надо гасить.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:22

  mephala написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:1. Карта будет перевыпущена в новом тарифе карты Максимум World.
2. По запросу можно перевыпустить на любой другой действующий тариф.
3. На Ваше усмотрение: https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards.

народ который перевыпускал ранее карты говорил что сразу после получения карты оставался еще старый тариф и только после РД тариф менялся. Сейчас так работает или тариф сменится посреди расчетного периода?


офпреду.
вот это я уточнял.

mephala, добрый день. Все верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26

  mephala написав:ну тогда выходит что новая карта перевыпускается в старом тарифе.
но в первый же РД запускается автоматическая смена тарифа.

mephala, карта выпускается в новом тарифе, а смена тарифа технически возможна только после даты биллинга.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:34

Re: Альфа-Банк

Пользуюсь только рассрочками и всегда гашу сумму указанную в выписке полученной на электронку и сверяю её с суммой в интернет банке. Всегда все было хорошо, но в очередной раз после биллинга 29 апреля проверил выписку и увидел комис 60 грн. После звонка на горячую мне сторнировали абонплату, типа был глюк системы.На вопрос сколько платить в следующий раз, ответ сколько написано столько и плати. Предложенная сумма была уже на 60 грн. больше и на мой вопрос почему, ответ система не учла корректировку. Оплатил, 30 мая опять сняли абонку 60 грн. Звоню, разбираются и в этот раз приговор: у нас всё окей, а я не ту сумму внес(мало, не учел платеж по одной из рассрочек). Вопрос, я должен сам на калькуляторе высчитывать сумму ежемесячного платежа или выписка на мыло это все таки документ? Если этот глюк тянется второй месяц, то почему в первый раз вернули, а теперь уже я виноват. И следующий платеж как узнать точную сумму к оплате?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:35

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Когда в банке будет меняться реквизиты карточных счетов 2625 на 2620? Иначе говоря, когда текущие номера счетов перестанут быть действительными?

Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:40

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ну тогда выходит что новая карта перевыпускается в старом тарифе.
но в первый же РД запускается автоматическая смена тарифа.

mephala, карта выпускается в новом тарифе, а смена тарифа технически возможна только после даты биллинга.

и все таки мы друг друга не понимаем или называем вещи по разному.
Выпускается новый пластик. Которым можно совершать операции. И эти операции тарифицируются по старому до ближайшей РД. Как тогда выходит что по вашему он выпущен в новом тарифе? Или вот та автоматическая смена заложенная на ближайшую РД и есть в вашем понимании что карта выпущена в новом тарифе? Так это ИМХО более правильно называть - карта выпущена в старом тарифе с принудительной сменой на новый тариф в ближайшую РД.
Лан. Можете не отвечать. Все равно не принципиально как это называть. Хотя ИМХО сбивает людей с толку ваша формулировка. Моя более точно описывает процесс.
mephala
 
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