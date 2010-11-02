Flamingo
Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30
Flamingo
Не пойму почему 4500 которые вы внесете будут своими, у вас же сейчас задолженность эти 4500 + 1400 что вы потратили на заправке.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:30
Re: Альфа-Банк
а тут от вас уже ничего не зависит. гасить 4500 все равно нужно да и 1400 уже оплатили. я бы подал на рассрочку и наблюдал за развитием событий.
ЗЫ
те кто говорит про не понимание про свои. ну логика такая у аллы.
на заре рассрочек те кто пополнял счет между оплатой покупки и ее проведением по счету вообще лишались рассрочки.
из последних описаний на ветке - сумма рассрочки уменьшается на сумму пополнения хоть минус на карте даже после пополнения есть. но в том описании закинутые деньги гасили долг текущего РП. у вас же гасится прошлый РП так что может сработать по другому.
и не факт что смузисты что то не поправят в очередной раз. так что вменяемый ответ даст только офпред или по хардкорному - опытным путем.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:50
Re: Альфа-Банк
Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.
UPD. Ага - загасился. Щас! У смузистов рЫгламентные работы в МАБ
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:57
Re: Альфа-Банк
Можно даже не завтра. Там же две недели есть на подачу заявки.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:22
У меня на следующей неделе РД - поэтому двух недель у меня нет. И потому мне надо будет точно знать ушла ли сумма в рассрочку или ее надо гасить.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:22
mephala, добрый день. Все верно.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:34
Re: Альфа-Банк
Пользуюсь только рассрочками и всегда гашу сумму указанную в выписке полученной на электронку и сверяю её с суммой в интернет банке. Всегда все было хорошо, но в очередной раз после биллинга 29 апреля проверил выписку и увидел комис 60 грн. После звонка на горячую мне сторнировали абонплату, типа был глюк системы.На вопрос сколько платить в следующий раз, ответ сколько написано столько и плати. Предложенная сумма была уже на 60 грн. больше и на мой вопрос почему, ответ система не учла корректировку. Оплатил, 30 мая опять сняли абонку 60 грн. Звоню, разбираются и в этот раз приговор: у нас всё окей, а я не ту сумму внес(мало, не учел платеж по одной из рассрочек). Вопрос, я должен сам на калькуляторе высчитывать сумму ежемесячного платежа или выписка на мыло это все таки документ? Если этот глюк тянется второй месяц, то почему в первый раз вернули, а теперь уже я виноват. И следующий платеж как узнать точную сумму к оплате?
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:35
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:40
и все таки мы друг друга не понимаем или называем вещи по разному.
Выпускается новый пластик. Которым можно совершать операции. И эти операции тарифицируются по старому до ближайшей РД. Как тогда выходит что по вашему он выпущен в новом тарифе? Или вот та автоматическая смена заложенная на ближайшую РД и есть в вашем понимании что карта выпущена в новом тарифе? Так это ИМХО более правильно называть - карта выпущена в старом тарифе с принудительной сменой на новый тариф в ближайшую РД.
Лан. Можете не отвечать. Все равно не принципиально как это называть. Хотя ИМХО сбивает людей с толку ваша формулировка. Моя более точно описывает процесс.
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