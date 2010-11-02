Додано: Чет 07 чер, 2018 11:34

Пользуюсь только рассрочками и всегда гашу сумму указанную в выписке полученной на электронку и сверяю её с суммой в интернет банке. Всегда все было хорошо, но в очередной раз после биллинга 29 апреля проверил выписку и увидел комис 60 грн. После звонка на горячую мне сторнировали абонплату, типа был глюк системы.На вопрос сколько платить в следующий раз, ответ сколько написано столько и плати. Предложенная сумма была уже на 60 грн. больше и на мой вопрос почему, ответ система не учла корректировку. Оплатил, 30 мая опять сняли абонку 60 грн. Звоню, разбираются и в этот раз приговор: у нас всё окей, а я не ту сумму внес(мало, не учел платеж по одной из рассрочек). Вопрос, я должен сам на калькуляторе высчитывать сумму ежемесячного платежа или выписка на мыло это все таки документ? Если этот глюк тянется второй месяц, то почему в первый раз вернули, а теперь уже я виноват. И следующий платеж как узнать точную сумму к оплате?