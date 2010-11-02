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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:43
Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.
Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:47
mephala написав:
Как тогда выходит что по вашему он выпущен в новом тарифе? Или вот та автоматическая смена заложенная на ближайшую РД и есть в вашем понимании что карта выпущена в новом тарифе? Так это ИМХО более правильно называть - карта выпущена в старом тарифе с принудительной сменой на новый тариф в ближайшую РД.
Тариф не привязан к карте, он относится к карточному счету. Карта всего лишь средство доступа у этому счету (одно из - также как и паспорт в кассе, например). И тариф на этом карточном счете меняется только в расчетную дату.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:49
Faceless написав: Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.
Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?
карточный правильно называется: текущий карточный счет или текущий счет с использованием СПЗ... Так шо просто выпадает слово карточный, а счет таки текущим остаётся
... делайте хоть что-нибудь!
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