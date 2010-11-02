RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5677567856795680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:43

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.

Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20937
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4638 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:47

Re: Альфа-Банк

  mephala написав: Как тогда выходит что по вашему он выпущен в новом тарифе? Или вот та автоматическая смена заложенная на ближайшую РД и есть в вашем понимании что карта выпущена в новом тарифе? Так это ИМХО более правильно называть - карта выпущена в старом тарифе с принудительной сменой на новый тариф в ближайшую РД.

Тариф не привязан к карте, он относится к карточному счету. Карта всего лишь средство доступа у этому счету (одно из - также как и паспорт в кассе, например). И тариф на этом карточном счете меняется только в расчетную дату.
Asdушный
 
Повідомлень: 177
З нами з: 03.12.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:49

  Faceless написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.

Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?

карточный правильно называется: текущий карточный счет или текущий счет с использованием СПЗ... Так шо просто выпадает слово карточный, а счет таки текущим остаётся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24549
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5677567856795680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Lost, qwerty124, Stringer і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3089, 3090, 3091
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30908 3820324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 11:20
Support BForward
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 565, 566, 567
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5665 1367411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 18:53
Stargazer212
Банк Глобус 1 ... 343, 344, 345
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3443 471761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 18:18
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.