Как я понял, это не новый продукт, а временно добавленная акционность к максимке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:00
Как я понял, это не новый продукт, а временно добавленная акционность к максимке.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:05
И, теперь уже 120 грн, если максимка именная? Вроде ж было одинаково для всех по 60.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:08
Приклольные пункты. Похоже, шо нуна у нашего ОфПреда брать справку "шо мне тоже мона, банка не возражает"
Вот тока ради ж/д билетов мона попробовать взять эту Максимку. Хотя я УЖЕ пол-офиса отправил в Затоку и Бердянск
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:13
А дополнительные 3% на гостишку плюс к тем 15-ти, что у меня в подписи? Тоже на дороге не валяются. Хотя, это ж грязными, примерно или хуже, чем с Вики платить в валюте счета.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:18
А мы с женой занимаемся перекрёсным опылением с букинга, все в семью называется
Букинг, аренда машинки уже месяца 2 как застолблёно. Вот тока карточку думаю сменить под оплату
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:20
А все обратили внимание на срок акций:
«Великі кешбеки» по «31» серпня 2018 року
«Не відкладай життя на завтра» по «30» червня 2018 року
Одни категории (более популярные) плавно заменяются другими?
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:22
«Великі кешбеки»
А вопрос сразу к оффпреду:
в правилах акции:
3501-3799 – далі ГОТЕЛІ;
вот только посмотрел у себя с какими MCC с меня отели брали деньги - и оказалось, что это обычно 7011, которого в этом списке как раз-то и нет
Согласно справочника MCC это очень даже подходит:
7011 Hotels, Motels, and Resorts
А еще системы бронирования могут и другие MCC ставить - например:
Покупка (Agoda Reservation(), Internet, GB,MCC 4722)
а вот с 3501-3799 ни одного списания у себя не нашел )
Ну и вопрос, которые уже задавали - акция распространяется только на тех, кому пришла СМС или на всех? Пункты 3.3-3.4 несколько смущают.
И правильно понимаю, что кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах заканчивается 30 июня?
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:28
Интересно кешбек 25% на Duty Free можно с этим объединить?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:43
что то у алки опять критические дни пошли - уже 16-45, а двухчасовой поезд еще не добрался до назначения
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47
Я тож наблюдаю, шо с обедом у неё туговато проходит. Мож из-за жары. Похоже нуна на сиесту уходить. Меняется климат
Предлагаю новый, летний реХламент: 8-10-12-сиеста-16 и по домам
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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