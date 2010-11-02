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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5680568156825683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:00

  clientage написав:Мона самому прочитать на сайте (условия) или звякнуть на саппорт

Как я понял, это не новый продукт, а временно добавленная акционность к максимке.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:05

И, теперь уже 120 грн, если максимка именная? Вроде ж было одинаково для всех по 60.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:08

  vollena71 написав:
  clientage написав:
Є власником рахунку, відкритого з 15.09.2016 до 31.08.2018 р. ... клієнтом була отримана кредитна карта в рамках продукту «Максимум» на MasterCard Debit World.

Соответствует
Смущают п3.3, 3.4

Приклольные пункты. Похоже, шо нуна у нашего ОфПреда брать справку "шо мне тоже мона, банка не возражает" :)
Вот тока ради ж/д билетов мона попробовать взять эту Максимку. Хотя я УЖЕ пол-офиса отправил в Затоку и Бердянск :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:13

  clientage написав:Вот тока ради ж/д билетов мона попробовать взять эту Максимку. Хотя я УЖЕ пол-офиса

А дополнительные 3% на гостишку плюс к тем 15-ти, что у меня в подписи? Тоже на дороге не валяются. Хотя, это ж грязными, примерно или хуже, чем с Вики платить в валюте счета.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:18

  wig написав:
  clientage написав:Вот тока ради ж/д билетов мона попробовать взять эту Максимку. Хотя я УЖЕ пол-офиса

А дополнительные 3% на гостишку плюс к тем 15-ти, что у меня в подписи? Тоже на дороге не валяются. Хотя, это ж грязными, примерно или хуже, чем с Вики платить в валюте счета.

А мы с женой занимаемся перекрёсным опылением с букинга, все в семью называется
Букинг, аренда машинки уже месяца 2 как застолблёно. Вот тока карточку думаю сменить под оплату :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:20

А все обратили внимание на срок акций:
«Великі кешбеки» по «31» серпня 2018 року
«Не відкладай життя на завтра» по «30» червня 2018 року

Одни категории (более популярные) плавно заменяются другими?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:22

«Великі кешбеки»

А вопрос сразу к оффпреду:

в правилах акции:
3501-3799 – далі ГОТЕЛІ;

вот только посмотрел у себя с какими MCC с меня отели брали деньги - и оказалось, что это обычно 7011, которого в этом списке как раз-то и нет :)

Согласно справочника MCC это очень даже подходит:
7011 Hotels, Motels, and Resorts

А еще системы бронирования могут и другие MCC ставить - например:
Покупка (Agoda Reservation(), Internet, GB,MCC 4722)

а вот с 3501-3799 ни одного списания у себя не нашел :))

Ну и вопрос, которые уже задавали - акция распространяется только на тех, кому пришла СМС или на всех? Пункты 3.3-3.4 несколько смущают.

И правильно понимаю, что кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах заканчивается 30 июня?
adimka
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:28

Интересно кешбек 25% на Duty Free можно с этим объединить?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/mydutyfree-2018.html#contentpar_gutters
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:43

что то у алки опять критические дни пошли - уже 16-45, а двухчасовой поезд еще не добрался до назначения
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47

Я тож наблюдаю, шо с обедом у неё туговато проходит. Мож из-за жары. Похоже нуна на сиесту уходить. Меняется климат :lol: :lol:
Предлагаю новый, летний реХламент: 8-10-12-сиеста-16 и по домам :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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