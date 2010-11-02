RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5680568156825683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47

  ramaz написав:Интересно кешбек 25% на Duty Free можно с этим объединить?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/mydutyfree-2018.html#contentpar_gutters

Чего бы и нет. Только это ж только для Жулян и Борисполя. А в приличных аэропортах, дютики и по прилету есть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48

  clientage написав:Я тож наблюдаю, шо с обедом у неё туговато проходит. Мож из-за жары. Похоже нуна на сиесту уходить. Меняется климат

Если звонишь на горячку, робот сообщает о массовых сбоях, которые вот-вот пофиксят.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:20

Re: Альфа-Банк

Альфа 500 чистяком чи ще мінус податки і 402.5грн.максимум виходить?
t-step
 
Повідомлень: 506
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5680568156825683
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, Asdушный, lubopytnaya, TASCOMBANK, WachtAmRhein і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3089, 3090, 3091
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30908 3820479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 11:20
Support BForward
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 565, 566, 567
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5665 1367495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 18:53
Stargazer212
Банк Глобус 1 ... 343, 344, 345
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3443 471822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 18:18
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56823)
07.06.2018 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.