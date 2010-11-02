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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47
Чего бы и нет. Только это ж только для Жулян и Борисполя. А в приличных аэропортах, дютики и по прилету есть.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48
clientage написав:
Я тож наблюдаю, шо с обедом у неё туговато проходит. Мож из-за жары. Похоже нуна на сиесту уходить. Меняется климат
Если звонишь на горячку, робот сообщает о массовых сбоях, которые вот-вот пофиксят.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:20
Альфа 500 чистяком чи ще мінус податки і 402.5грн.максимум виходить?
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