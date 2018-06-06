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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5680568156825683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47

  ramaz написав:Интересно кешбек 25% на Duty Free можно с этим объединить?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/mydutyfree-2018.html#contentpar_gutters

Чего бы и нет. Только это ж только для Жулян и Борисполя. А в приличных аэропортах, дютики и по прилету есть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3032
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48

  clientage написав:Я тож наблюдаю, шо с обедом у неё туговато проходит. Мож из-за жары. Похоже нуна на сиесту уходить. Меняется климат

Если звонишь на горячку, робот сообщает о массовых сбоях, которые вот-вот пофиксят.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3032
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:20

Re: Альфа-Банк

Альфа 500 чистяком чи ще мінус податки і 402.5грн.максимум виходить?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:32

  adimka написав:А вопрос сразу к оффпреду:

в правилах акции:
3501-3799 – далі ГОТЕЛІ;

вот только посмотрел у себя с какими MCC с меня отели брали деньги - и оказалось, что это обычно 7011, которого в этом списке как раз-то и нет :)

Согласно справочника MCC это очень даже подходит:
7011 Hotels, Motels, and Resorts

А еще системы бронирования могут и другие MCC ставить - например:
Покупка (Agoda Reservation(), Internet, GB,MCC 4722)

а вот с 3501-3799 ни одного списания у себя не нашел :))

Ну и вопрос, которые уже задавали - акция распространяется только на тех, кому пришла СМС или на всех? Пункты 3.3-3.4 несколько смущают.

И правильно понимаю, что кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах заканчивается 30 июня?

adimka, добрый день. Актуальная информация по кодам МСС по ссылке:
https://alfabank.ua/creditcard/superpla ... rce=mainbr. В Официальные условия будут внесены изменения, сейчас документ не обновлен.
Акция распространяется на всех владельцев карты, соответствующих п.4.1.1 Правил.
Кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах будет продлен.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:40

  t-step написав:Альфа 500 чистяком чи ще мінус податки і 402.5грн.максимум виходить?

t-step, доброго вечора. Мінус податки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:10

  wig написав:
  clientage написав:Мона самому прочитать на сайте (условия) или звякнуть на саппорт

Как я понял, это не новый продукт, а временно добавленная акционность к максимке.

wig, добрый вечер. Все верно, это Летняя кредитная кампания. Период проведения кредитной кампании: 01.06 – 31.08.2018 включительно.
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Повідомлень: 4490
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
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