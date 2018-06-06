вот только посмотрел у себя с какими MCC с меня отели брали деньги - и оказалось, что это обычно 7011, которого в этом списке как раз-то и нет
Согласно справочника MCC это очень даже подходит: 7011 Hotels, Motels, and Resorts
А еще системы бронирования могут и другие MCC ставить - например: Покупка (Agoda Reservation(), Internet, GB,MCC 4722)
а вот с 3501-3799 ни одного списания у себя не нашел )
Ну и вопрос, которые уже задавали - акция распространяется только на тех, кому пришла СМС или на всех? Пункты 3.3-3.4 несколько смущают.
И правильно понимаю, что кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах заканчивается 30 июня?
adimka, добрый день. Актуальная информация по кодам МСС по ссылке: https://alfabank.ua/creditcard/superpla ... rce=mainbr. В Официальные условия будут внесены изменения, сейчас документ не обновлен. Акция распространяется на всех владельцев карты, соответствующих п.4.1.1 Правил. Кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах будет продлен.