adimka написав:

А вопрос сразу к оффпреду:в правилах акции:3501-3799 – далі ГОТЕЛІ;вот только посмотрел у себя с какими MCC с меня отели брали деньги - и оказалось, что это обычно 7011, которого в этом списке как раз-то и нетСогласно справочника MCC это очень даже подходит:7011 Hotels, Motels, and ResortsА еще системы бронирования могут и другие MCC ставить - например:Покупка (Agoda Reservation(), Internet, GB,MCC 4722)а вот с 3501-3799 ни одного списания у себя не нашелНу и вопрос, которые уже задавали - акция распространяется только на тех, кому пришла СМС или на всех? Пункты 3.3-3.4 несколько смущают.И правильно понимаю, что кешбек в магазинах/АЗС/ресторанах заканчивается 30 июня?