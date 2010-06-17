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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5682568356845685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:43

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Сегодня постернак кое-что крутил. В одном месте починил, в другом сломал

В мене не пройшла оплата проїзду в метро через Google Pay, можливо пов'язано.
При виборі іншої карти все спрацювало.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:16

Kevin просто по мне месяц это 30 дней а не 26. А у Альфы свои размеры месяцев, отличающиеся от общепринятых. В П24 заплатил и проводка прошла, все быстро, а тут специально сделали такое для жульничества
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:21

  yuluk написав:Kevin просто по мне месяц это 30 дней а не 26. А у Альфы свои размеры месяцев, отличающиеся от общепринятых. В П24 заплатил и проводка прошла, все быстро, а тут специально сделали такое для жульничества


Такое жульничество у Аллы с момента появления этих платежей, странно что вы до сих пор не попали.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:28

  Faceless написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.

Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?

Доброе утро. До конца текущего года карточный счет 2625… будет переведен на новую маску счета 2620… . Это будет текущий счет с привязкой карты.
При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:32

  Alfa_Bank написав:При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.

Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...

Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:43

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.

Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...

Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!

Vorlon, я предоставила информацию, которая есть на данный момент. Все остальные комментарии будут только по факту введения изменений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47

Alfa_Bank

а прочие планы на конец года как то:
- собственный процессинг
- 3д секьюр
и т.п. в силе?

так же у общественности есть вопрос до какого срока у господ Пляки и Постернака заключен контракт с Альфа-Банком и планирует ли его банк продлевать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:53

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а прочие планы на конец года как то:
- собственный процессинг
- 3д секьюр
и т.п. в силе?

так же у общественности есть вопрос до какого срока у господ Пляки и Постернака заключен контракт с Альфа-Банком и планирует ли его банк продлевать?

IMPRINTER, доброе утро. Все в силе.
По контракту точно не подскажу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:58

  vcy написав:Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?

vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:18

Re: Альфа-Банк

Коллеги. А в оте праздничные дни (28-30) на Аллочкин Сбер совсем нельзя рассчитывать для погашения Мони по р2р? Будет как обычно сервис недоступен или есть (лучше в ЛС) варианты? И какая альтернатива, сейф или лучше из других мест погашаться?
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kreuz
 
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