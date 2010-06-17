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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:43
cdj2 написав:
Сегодня постернак кое-что крутил. В одном месте починил, в другом сломал
В мене не пройшла оплата проїзду в метро через Google Pay, можливо пов'язано.
При виборі іншої карти все спрацювало.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:16
Kevin просто по мне месяц это 30 дней а не 26. А у Альфы свои размеры месяцев, отличающиеся от общепринятых. В П24 заплатил и проводка прошла, все быстро, а тут специально сделали такое для жульничества
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yuluk
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:21
yuluk написав:Kevin
просто по мне месяц это 30 дней а не 26. А у Альфы свои размеры месяцев, отличающиеся от общепринятых. В П24 заплатил и проводка прошла, все быстро, а тут специально сделали такое для жульничества
Такое жульничество у Аллы с момента появления этих платежей, странно что вы до сих пор не попали.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:28
Faceless написав: Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. 2625…- это карточный счет; 2620…- это текущий счет. Об изменениях информация не поступала.
Изменение плана счетов, инициированное НБУ с сентября прошлого года, предусматривает ликвидацию балансового счета 2625 и все карты будут на 2620. Отсюда вопрос: все 2620 в связи с этим будут рассматриваться как карточные, или понятие "карточный" исчезнет и будет только понятие "текущий"?
Доброе утро. До конца текущего года карточный счет 2625… будет переведен на новую маску счета 2620… . Это будет текущий счет с привязкой карты.
При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:32
Alfa_Bank написав:
При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.
Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...
Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:43
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.
Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...
Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!
Vorlon, я предоставила информацию, которая есть на данный момент. Все остальные комментарии будут только по факту введения изменений.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47
Alfa_Bank
а прочие планы на конец года как то:
- собственный процессинг
- 3д секьюр
и т.п. в силе?
так же у общественности есть вопрос до какого срока у господ Пляки и Постернака заключен контракт с Альфа-Банком и планирует ли его банк продлевать?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:53
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а прочие планы на конец года как то:
- собственный процессинг
- 3д секьюр
и т.п. в силе?
так же у общественности есть вопрос до какого срока у господ Пляки и Постернака заключен контракт с Альфа-Банком и планирует ли его банк продлевать?
IMPRINTER, доброе утро. Все в силе.
По контракту точно не подскажу.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:58
vcy написав:
Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?
vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
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Alfa_Bank
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