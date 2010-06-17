Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47

Alfa_Bank



а прочие планы на конец года как то:

- собственный процессинг

- 3д секьюр

и т.п. в силе?



так же у общественности есть вопрос до какого срока у господ Пляки и Постернака заключен контракт с Альфа-Банком и планирует ли его банк продлевать?

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