Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32

...полагаться не рекомендую- 24/7 это всего лишь рекламный слоган , после того как постернаки там порылись - по факту работает как хочет ....я лично туда просто сейчас денег не даю , ибо нет гарантии воспользоваться по первому запросу

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