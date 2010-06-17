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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5682568356845685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 897
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 897
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:19

  kreuz написав:Коллеги. А в оте праздничные дни (28-30) на Аллочкин Сбер совсем нельзя рассчитывать для погашения Мони по р2р? Будет как обычно сервис недоступен или есть (лучше в ЛС) варианты? И какая альтернатива, сейф или лучше из других мест погашаться?


пользование сбером в неопер время - на свой страх и риск.
формально он 24/7, н ов реале в неопервремя глючит неподеццки
после того как к нему приложил руку постернак он стал работать неадекватно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:29

IMPRINTER
в рабочие дни до 22 часов у меня проблем не было. а вот позже у меня выдавало что сервис не доступен.
на выхах как то не тестил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32

Re: Альфа-Банк

...полагаться не рекомендую- 24/7 это всего лишь рекламный слоган , после того как постернаки там порылись - по факту работает как хочет ....я лично туда просто сейчас денег не даю , ибо нет гарантии воспользоваться по первому запросу
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:34

  mephala написав:IMPRINTER
в рабочие дни до 22 часов у меня проблем не было. а вот позже у меня выдавало что сервис не доступен.
на выхах как то не тестил.


я не могу доверять этому продукту, который постоянно подводит.
на этом продукте с невысокой ставкой мои деньги незащищены и я не могу на них рассчитывать в нужный мне момент. поэтому я отказался от него.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:35

Re: Альфа-Банк

Как правило с 9:00 до 22:00 работает. Западло было на новогодние праздники. Пока такой западло вроде не повторялось. На выходные я бы рекомендовал дохлый сейф. При этом заходить на него стоит либо в четверг, либо за один рабочий день до праздников.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:18

  IMPRINTER написав:я не могу доверять этому продукту, который постоянно подводит.
на этом продукте с невысокой ставкой мои деньги незащищены и я не могу на них рассчитывать в нужный мне момент. поэтому я отказался от него.

А что посоветуете, как альтернативу?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:22

  ВАМ написав:
  IMPRINTER написав:я не могу доверять этому продукту, который постоянно подводит.
на этом продукте с невысокой ставкой мои деньги незащищены и я не могу на них рассчитывать в нужный мне момент. поэтому я отказался от него.

А что посоветуете, как альтернативу?


я пользуюсь авалем
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:37

Re: Альфа-Банк

Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55

Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36

  Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?

Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Alfa_Bank
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